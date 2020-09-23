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"Каждая семья проходит через кризис": Наташа Королева впервые высказалась после измены мужа

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева обратилась к общественности на фоне шумихи, связанной с изменой ее мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Артистка высказалась о кризисе.
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Все началось с того, что Наташа Королева обратилась в полицию. По ее словам, когда она отсутствовала, из дома пропали ее драгоценности и внушительная сумма денег. Выяснилось, что пропажа обнаружилась после того, как к ее мужу Сергею Глушко приходили две малоизвестные женщины.

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Немедленно поползли слухи о том, что стриптизер Тарзан неверен своей "русалке" Наташе Королевой. Вскоре тот обнародовал видео, в котором признался, что действительно изменил жене, но это якобы случилось потому, что его чем-то опоили. Тарзан пожаловался, что "повелся", и призвал общественность перестать его клеймить, потому что он в ответе только "перед Богом и перед женой".

Меж тем вышла из тени и некая модель, актриса Анастасия Шульженко, которая назвала себя любовницей Сергея Глушко. По ее словам, они с Тарзаном состояли в связи полтора года. Она этого никак не афишировала до тех пор, пока не узнала, что якобы беременна от него. Своими откровениями рыжеволосая Анастасия поделилась в нескольких программах на Первом канале.

Интересно, что все это время Наташа Королева упорно отмалчивалась, никак не комментируя скандал. И вот наконец артистка выступила с заявлением. "Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится Разрушение второй Шанс! Разрушение дает нам новый шанс! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась Наташа Королева.

Этот текст артистка сопроводила отрывком из своей новой песни "Красная помада", релиз которой должен состояться уже завтра, 24 сентября. Многие поклонники немедленно сделали вывод, что вся эта шумиха с изменой была задумана именно для того, чтобы привлечь внимание к творчеству артистки.

Автор: 23 сентября 2020, 16:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
Ответить
Что,у повелителя макак на жену с небритой лохматкой уже не стоИт?Как я его понимаю...
1

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