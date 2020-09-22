"Все они брешут": Тарзана и Королеву уличили в "черном" пиаре

Артист уверен, что современные представители шоу-бизнеса любят придумывать различные истории, которые их рекламируют. Семейной паре достаточно лишь заявить, что кто-то из них "гуляет", как тут же эту новость обсуждают все программы страны. Станислав Садальский призвал народ не верить во все, что говорят с экранов.
Также он высказался по поводу скандала в семье Наташи Королевой и Тарзана. Артист уверен, что в этой паре царит мир и взаимопонимание, у ребят настоящая любовь. "Они все придумали, все они брешут", – считает актер.
Впрочем, подобный "черный" пиар последнее время стал набирать обороты. Например, весной этого года все обсуждали страсти в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер загулял после рождения четвертого ребенка, да так сильно, что в итоге супруга отправила его на реабилитацию, а сама подала на развод.
Однако расставания так и не случилось, пара вновь публикует идиллические снимки, будто не были ни измен, ни скандалов. Правда, теперь подписчиков в блоге у Оксаны Самойловой стало на несколько миллионов больше, а реклама дороже. Поклонники уверены, что вся эта история была просто "хайпом".
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