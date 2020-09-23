"С кем еще можно бухнуть": Королева заливает измену Тарзана алкоголем

47-летняя певица показала в "сторис" своего инстаграм-аккаунта ролик, на котором видно, как она проводит время в компании приятельницы Иды Достман.
Наташа Королева призналась, что выпивает на посиделках с подругой. В кадре исполнительница поет, а потом обращается к ней. "Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот... Всем привет. Всем прекрасного дня". В ответ Достман философски заключает: "Для чего еще нужны друзья?".
Отметим, что после известия об измене Сергея Глушко (Тарзана) публика разделилась на два лагеря. Одни жалеют Наташу Королеву, а другие, как ни парадоксально – танцора. Свою позицию озвучила в соцсети и писательница Лена Ленина.
Она считает, что выходить замуж за стриптизера – это обречь себя на измены. "Наташу жалко. Но. Сережа – хороший, красивый и сексуальный", – отметила знаменитость. Она полагает, что звездной паре придется развестись, чтобы спасти лицо и остаться друзьями.
При этом она сказала несколько слов в защиту Тарзана. По словам Лениной, он тоже пострадал в этой ситуации, хотя сам ее и спровоцировал. "Но мочат его так, как будто это он, а не Ефремов, убил человека. Или среди вас есть хоть один мужчина, ни разу не изменивший? А женщина?", – поинтересовалась Лена у пользователей Сети.
Напомним, ранее Наташа Королева заявила, что из ее дома пропали украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. По словам звезды, в тот вечер она была на гастролях, а к мужу пришли две малознакомые женщины. Спустя некоторое время одна из них заявила о беременности от Тарзана, однако потом интересное положение не подтвердилось. Некоторые думают, что Наташа Королева и Сергей Глушко просто пиарятся, и на самом деле никакой измены не было.
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