Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен

Недавно Алибасов появился в эфире ток-шоу "Пусть говорят" и заявил, что не хочет разводиться с Федосеевой-Шукшиной, потому что любит ее. Пробить брешь в отношения пытается дочь артистки Ольга, уверен продюсер. Вместе с тем адвокат Сергей Жорин уже подал документы на развод от имени Бари Каримовича.
Лидия Николаевна же до сих пор пытается понять, зачем Алибасов переписал квартиру, которую она подарила, на своего помощника. Теперь же артистка хочет вернуть жилье. Если Федосеева-Шукшина этого не добьется, то покончит с собой. Такое заявление она сделала в эфире "Пусть говорят".
Их спор должен решиться в суде. 21 сентября состоялось слушание, на котором подробно обсуждали эту тему. Разумеется, за один день супруги ничего не решили, поэтому следующее заседание назначили на конец месяца. Подробностей пока нет.
Журналистам удалось поговорить с Федосеевой-Шукшиной и поинтересоваться, что она думает о разводе с Бари Каримовичем. Артистка понимает: разводиться с мужем сейчас нельзя. "Он (развод – Прим. ред.) не нужен нам", – сказала она.
Напомним, ранее Алибасов жаловался на своего сына. По словам продюсера, Бари-младший поднимает руку на него и свою мать. Экс-супруга Алибасова Елена из-за наследника некоторое время жила в запертой комнате.
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