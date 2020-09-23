"Так бесите!": молодая любовница мужа Королевой набросилась на соперницу прямо в студии

Первый канал продолжает смаковать подробности измен Сергея Глушко, более известного как Тарзан, своей жене, певице Наташе Королевой. Складывается впечатление, будто стриптизер ни одной юбки не пропускал.

В новом выпуске скандально известного шоу "На самом деле" назвавшаяся любовнице Сергея Глушко актриса и модель Анастасия Шульженко рассказала, будто полтора года встречалась с мужем Наташи Королевой. Но ей якобы не нужно было от него ничего, поэтому она и не афишировала связь. Все изменилось, когда артистка будто бы узнала, что ждет ребенка.

И вот теперь Шульженко призналась, что все же имела виды на Сергея Глушко. "Я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи!" – заявила Анастасия.

Но ту выяснилось, что якобы у Тарзана была другая интрижка. В студии появилась 21-летняя модель Анна Мосс, которая рассказала, как отдалась горячему стриптизеру в первый же день. "Я поехала к нему. Тарзан – симпатичный мужчина, достаточно сексуальный. Мы продолжили выпивать и общаться. Все закончилось интимом. Это была единственная встреча", – без стеснения сообщила красотка.

Анна отметила, что они с Сергеем хоть и обменялись телефонами, но она решила для себя, что не будет продолжать этой связи. Более того, модель даже жалела о произошедшем. "Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая", – отметила модель, имея в виду жену стриптизера.

Она объяснила, что согласилась на близость с Сергеем Глушко, потому что у нее давно не было секса. "А Тарзан ничего такой", – оценила стриптизера модель. Тут уж не выдержала Анастасия Шульженко. "Извините, вы меня сейчас так бесите! Вот из-за таких девушек как вы – напыщенных, переделанных дам, мне не верят", – накинулась на соперницу актриса.

Отметим, что мало кто верит во всю эту шумиху с изменами Сергея Глушко. В Сети убеждены, что таким нечистоплотным способом стриптизер и его жена, певица Наташа Королева просто пытаются заработать. Ведь оба не скрывают, что их финансовое положение усугубилось из-за пандемии коронавируса.