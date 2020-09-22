Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу

После того как стриптизер опубликовал в личном блоге признание, артистка не выходит на связь. Достоверно неизвестно, что происходит в семье, однако большинство поклонников встало на сторону Наташи Королевой. Певицу жалеют и советуют развестись с Сергеем Глушко.
Рустам Солнцев в беседе с журналистами отметил, что Тарзан уже в который раз выставляет жену на посмешище. "Не первый раз подставляет Наташу", – говорит шоумен. Он вспомнил случай, который произошел несколько лет назад. В Сети "всплыли" интимные фотографии Королевой, которые были на телефоне Глушко. Тогда стриптизер заявил, что потерял мобильный.
Рустам Солнцев отметил, что певица – знойная женщина и мечта поэта, правда, "на минималках". Он назвал семейную пару сексуальными разбойниками. По словам шоумена, народ продолжит додумывать разные небылицы, пока Тарзан и Наташа Королева отмалчиваются.
Напомним, около недели назад артистка заявила, что из ее дома пропали украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. По словам звезды, в тот вечер она была на гастролях, а к мужу пришли две малознакомые женщины. Спустя некоторое время одна из них заявила о беременности от Тарзана, однако потом интересное положение не подтвердилось. Некоторые думают, что Наташа Королева и Сергей Глушко просто пиарятся, и на самом деле никакой измены не было.
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