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"Кошмар": изменившаяся Натали резко постарела

Певица Натали. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
46-летняя певица Натали неприятно удивила поклонников своим преображением. Звезда предстала в образе роковой брюнетки.
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На фото, которое певица Натали выложила в свой инстаграм-аккаунт, она позирует с Николаем Басковым в белом платье. На ее голове – пышный черный парик с кудряшками.

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Большинство фолловеров не оценили нового имиджа артистки. Они отметили, что в таком виде она выглядит старше лет на десять. По их мнению, певица Натали стала похожей на Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.

"Образ ужасный", "Кошмар", "Черный цвет не к лицу. Хорошо, что это парик", – высказались подписчики знаменитости. Некоторые заявили, что певице Натали не стоит петь в дуэте с Басковым.

Напомним, в конце мая певица Натали отметила 46-летие. Многие поклонники отмечают, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.

Исполнительница не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Певица Натали призналась, что выглядеть молодо и подтянуто непросто. Ранее звезда поразила поклонников новым имиджем. Ее привыкли видеть в женственных образах. Недавно она предстала на коротком видео в соцсети без косметики, одетой по-спортивному.

Автор: 22 сентября 2020, 16:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нелепые наряды вечно молодой Натали

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да отфотошопленная вусмерть, видно же, что лицо как приставленное, ручки ножки суженые, а дряблые подмышки и бедра висят, даже цвет не выровняли, в пятнах вся. Вы уж если улучшать себя на фото, то делайте это нормально, чтоб выглядеть естественно.
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