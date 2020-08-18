Певица Натали разделась перед камерой

46-летняя певица Натали находится в прекрасной физической форме. Артистка обнажилась, порадовав мужскую часть подписчиков своего аккаунта в соцсети.



Звезда опубликовала в "Инстаграм" пикантное фото. "Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться... Режиссер так не считает", – кокетливо подписала снимок певица Натали.

Не считают так и поклонники исполнительницы хита "Ветер с моря дул". Они осыпали свою любимицу комплиментами. "Такую красоту нельзя прятать", "Обалдеть, богиня!", "Вы прелесть", – прокомментировали кадр фолловеры.

На фотографии знаменитость прикрывает одну грудь огромной ракушкой, другую – волосами. На голове у нее венок из ярких цветов. Пользователи Сети сошлись во мнении, что этот летний образ певице Натали к лицу.

Исполнительница хитов "Ветер с моря дул", "О боже, какой мужчина", "Черепашка" всегда выглядела моложе своих лет. Она не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Певица Натали призналась, что выглядеть молодо и подтянуто в 46 лет непросто.

Ранее звезда поразила поклонников новым имиджем. Ее привыкли видеть в женственных образах. Недавно она предстала на коротком видео в соцсети без косметики, одетой по-спортивному.