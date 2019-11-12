Певицу Натали поздравляют с беременностью

Артистка выложила в свой "Инстаграм" снимки с девятилетним сыном Анатолием. Мальчик вместе со звездной мамой посетили празднование 30-летия Детского Музыкального театра юного актера.
Для выхода в свет певица Натали выбрала твидовый костюм, состоящий из жакета и юбки. Наряд подчеркнул изменения в фигуре знаменитости. Ее наследник же предпочел джинсы и толстовку.
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