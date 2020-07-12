Натали удивила поклонников новым имиджем

На своей страничке в "Инстаграм" певица Наталья Рудина, известная под псевдонимом Натали выложила новое фото, где она позирует на фоне большого дерева. Если быть точнее, то это не фото, а короткое видео, которое по ошибке снял ее трехлетний сын Женя.



"Нажать на кружочек, говорю я на видео, как попугай.. Попросила трехлетнего своего первый раз меня сфоткать, а он как-то секундное видео снял.. А я хотела показать еще одного московского столетнего жителя -тополя!" – подписала свою публикацию Натали. На фото исполнительница выглядит заметно помолодевшей и похорошевшей.



Натали несколько изменила имидж, выбрав новое модное окрашивание в холодный оттенок блонда, и эти перемены, надо сказать, не остались незамеченными. Фанаты отметили, что певица стала выглядеть значительно моложе: "Ой, какая красотка! вам очень идет новая прическа", "Натали ты как была милой и красивой так и осталась", "Шикарная женщина", "Вы вообще стареете? Как будто в холодильнике спите".

Наталья Рудина, исполнительница хитов "Ветер с моря дул", "О, Боже, какой мужчина", "Черепашка" и других всегда выглядела моложе своих лет. Она не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и свою первую пластику сделал еще в 29 лет. Натали признается, что выглядеть молодо и подтянуто в 46 лет довольно непросто и это требует определенных усилий.