"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян высказался о скандале в семье Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой. Он сообщил, что певица обращалась к нему с просьбой поднять общественников после выпусков шоу о ситуации в ее семье на центральных телеканалах.

Собеседник "Дни.ру" признался, что ему очень неприятно, что звездная пара по второму кругу проходит тот ад, который был у них четыре года назад. Тогда кто-то украл у них интимные фото и выложил их в Сеть.



Вадим Манукян отметил, что Наташе Королевой, конечно, неприятно видеть то, что сейчас творится вокруг ее семьи. "Весть о самой измене не из приятных, так еще и медиа добивают. Даже после публичного признания измены Тарзаном никто из СМИ и не собирался останавливаться. Действительно, то, что с их семьей сейчас делают на телеканалах – это просто недопустимо. Нарушаются элементарные права на неприкосновенность частной жизни, вываливают чужие переписки", – заявил эксперт.

Он добавил, что переговорил на эту тему с первым заместителем председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, президентом Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. И он принял решение высказаться.

"Насколько мне известно, он полон решимости вынести эту проблему, касающуюся несоблюдения медиа неприкосновенности частной жизни известных людей, на одно из следующих заседаний комиссии по СМИ Общественной палаты России", – заявил Манукян.

Напомним, новость об измене Сергея Глушко супруге произвела эффект разорвавшейся бомбы. Стриптизер открыто признался в адюльтере. В ситуации он винит женщин, с которыми проводил время. Тарзан считает, что событие произошло, когда он был в неадекватном состоянии, поскольку его накачали специальными веществами.

А вот любовнице Сергея Глушко может грозить тюрьма за обнародованные интимные кадры со стриптизером. В студии передачи "Пусть говорят" Первого канала девушка объяснила, что не собирается шантажировать супруга Наташи Королевой. Она просто хочет доказать, что муж артистки сам искал встреч с ней.