"Снимали" одну девочку": вскрылись шокирующие данные о сексуальных экспериментах Тарзана и Королевой

Свою версию происходящего в семье Сергея Глушко (Тарзана) и певицы рассказала давняя приятельница стриптизера Вероника Ч. Она считает, что в паре довольно свободные нравы.



У Вероники давно была интрижка с мужем Наташи Королевой. Теперь экс-любовники не общаются, но о нравах и интересах в семье она осведомлена. Поэтому девушка уверена, что происходящее – не более, чем пиар.

Вероника поделилась своей трактовкой видео с изменой Сергея Глушко супруге. Она утверждает, что он никогда не предаст жену и не бросит. По словам знакомой стриптизера, ему в отношениях нудна мама. А Наташа Королева, по ее мнению, эту роль прекрансо выполняет.

Девушка уверена, что танцору и артистке очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Вероника предположила, что любовница Сергея Глушко – эксперимент. "Возможно, что это – один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть "снимали" одну девочку", – сделала шокирующее заявление девушка.

Экс-подруга Тарзана предполагает, что никаких измен с его стороны жене не было. По ее мнению, так называемая любовница Сергея Глушко решила пропиариться на ситуации – теперь зарабатывает походами на ток-шоу.

Напомним, любовнице Сергея Глушко может грозить тюрьма за обнародованные интимные кадры со стриптизером. В студии передачи "Пусть говорят" девушка объяснила, что не собирается шантажировать супруга Королевой. Она просто жаждет доказать: муж Наташи королевой сам искал встреч с ней.

