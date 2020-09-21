Кудрявцеву осудили за занимающуюся балетом двухлетнюю дочь

Кудрявцева опубликовала видео в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах видно, как Машенька развлекается в танцевальном зале вместе с другими детьми. Рядом находится педагог, которые показывает движения.
Но дочери телеведущей, очевидно, все равно на руководителя. В отличие от других детей, девочка не старается повторять па. Она размышляет о другом и придумывает свои движения. Лера подписала видео коротко: "Маша и балет".
Многие поклонники поддержали дочь телеведущей. Они пошутили, что у Маши произвольная программа. Также подписчики предположили: девочка не хочет быть похожей на других.
Однако нашлись и критики. По их мнению, отдавать детей на танцы можно только после четырех лет. "Зачем заставлять ребенка? Еще скелет не сформирован. Адское испытание", – сделала замечание одна из подписчиц.
Кудрявцева поспешила ответить на этот комментарий. Телеведущая объяснила, что Маша вовсе не занимается профессиональными танцами. Она лишь хочет, чтобы ее дочь, которая не ходит в ясли, развивалась. Кроме того, на детей положительно влияет классическая музыка, считает Лера.
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