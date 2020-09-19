Кудрявцева среди ночи показала всей стране надутые шары

Сегодня супруг Леры Кудрявцевой отмечает свой 33-й день рождения. В честь торжественного мероприятия ведущая опубликовала пост, в котором доходчиво объяснила, как устроить качественный праздник.

Лера Кудрвцева потратила всю ночь, чтобы сделать подарок своему возлюбленному. Пришлось заниматься организационными моментами в сумерках, так как Игорь Макаров мог проснуться и испортить долгожданный сюрприз.

Многочисленная аудитория оценила желание телеведущей удивить хоккеиста. Пользователи социальной сети уверены, не каждая звезда была бы готова не спать ночью и заниматься подготовкой праздника.

"Время полпервого ночи. В доме все уснули, мафия просыпается. Салат оливье нарезала, шары надула", – шутливо подметило Кудрявцева.

Однако среди любопытных подписчиков нашли и те, кто не понял, о каких именно шарах идет речь. Подписчики уточнили, сколько стоила новая грудь телеведущей.

Правда, звезда быстро развеяла сомнения пользователей личного блога, показав украшенную кухню особняка.

Лера Кудрявцева несколько часов подряд надувала воздушные шары и нарезала любимый салат мужа. Только после того, как кухня стала выглядеть нарядной, а праздничное блюдо отправилось в холодильник, теледива смогла пойти спать со спокойной душой.

Напомним, Игорь Макаров является третьим мужем телеведущей. Они поженились в 2013 году, и только спустя пять лет у них появилась долгожданная дочка.

Стоит отметить, что даже 16-летняя разница в возрасте не смущает звезд. Супруги абсолютно счастливы друг с другом, обожают дочь Машеньку и не чают в ней души.