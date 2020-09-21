Матери стало плохо из-за скандала с изменой мужа Королевой

В новом выпуске скандально известного шоу "Звезды сошлись" знаменитости обсудили скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. В студии появились друг стриптизера и его старший брат Александр Глушко.

Когда старший брат Сергея Глушко Александр появился в студии, ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, почему тот не уследил за младшим братом. "За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь", – печально отметил Александр. А вот друг немедленно встал на защиту Сергея, и когда на того посыпались упреки от присутствующих на шоу прочих звезд, отвечал смело и не терялся.

Зато Александр сообщил, что родители крайне тяжело отреагировали на шумиху, связанную с изменой Сергея жене Наташе. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители? Матери плохо. Они хотели этого добиться?" – задал риторический вопрос старший брат Глушко.

Однако он не стал распространяться на эту тему. Зато не стала молчать вдова легендарного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. Известная тем, что не лезет за словом в карман и рубит сплеча "правду-матку", она заявила: "Может, уже другую профессию Тарзан выберет? Хватит с голой пипи*** и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар", – заявила Людмила Поргина, ни на минуту не веря в то, что Глушко мог изменить Наташе Королевой.

Артистка добавила: "Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?" Напомним, на днях Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признался, что был неверен Наташе Королевой. Однако он заявил, что это случилось, потому что его чем-то опоили.

Якобы одно из двух дам, оказавшихся вместе с Тарзаном, была некая модель, актриса Анастасия Шульженко. Свою версию событий она уже успела озвучить аж в двух шоу на Первом канале. По ее словам, с Сергеем Глушко они состояли в связи полтора года. И все это время она молчала, потому что ничего от него не требовала. Но все изменилось, когда Настя узнала, что будто бы беременна от стриптизера.