"Не губите меня": любовница Таразана уничтожает репутацию стриптезера

Любовница Таразна не стала отмалчиваться и скрываться от разъяренных фанатов Наташи Королевой. 23-летняя актриса опубликовала неоднозначное видео.
Несмотря на то, что Сергей Глушко в личном блоге "Инстаграм" рассказал о своих изменах и временных пассиях, девушки певца до сих пор не выступили с разоблачающими комментариями.
Тарзан в очередной раз обратился к пользователям социальной сети и назвал главные причины своего чистосердечного признания.
Оказалось, что Сергей Глушко боялся обнародования откровенных видео с его участием на Первом канале. По словам стриптезера, продюсеры готовили специальный выпуск о его взаимоотношениях с Наташей Королевой.
Видимо, Тарзан очень хотел опередить журналистов и не допустить публикации материала личного характера.
Тайная возлюбленная артиста решила нанести ответный удар. Анастасия Шульженко записала стихотворение Ах Астаховой на камеру, намекнув своим подписчикам, что не виновата в сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что трогательное видео посвящено истории девушки, которая закрутила роман с женатым мужчиной и была разочарована последствиями данного союза.
Похоже, что Анастасия сравнила свою историю с жизнью героини стихотворения и попыталась надавить на жалость.
"У меня на руке – браслеты. У тебя на руке – кольцо! Не губите меня. Не надо!", – заявила она в кадре.
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