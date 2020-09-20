"Не губите меня": любовница Таразана уничтожает репутацию стриптезера

Тайная пассия Сергея Глушко вышла на новый уровень. Теперь Анастасия Шульженко пытается завоевать любовь многочисленной аудитории.

Любовница Таразна не стала отмалчиваться и скрываться от разъяренных фанатов Наташи Королевой. 23-летняя актриса опубликовала неоднозначное видео.

Несмотря на то, что Сергей Глушко в личном блоге "Инстаграм" рассказал о своих изменах и временных пассиях, девушки певца до сих пор не выступили с разоблачающими комментариями.

Тарзан в очередной раз обратился к пользователям социальной сети и назвал главные причины своего чистосердечного признания.

Оказалось, что Сергей Глушко боялся обнародования откровенных видео с его участием на Первом канале. По словам стриптезера, продюсеры готовили специальный выпуск о его взаимоотношениях с Наташей Королевой.

Видимо, Тарзан очень хотел опередить журналистов и не допустить публикации материала личного характера.

Тайная возлюбленная артиста решила нанести ответный удар. Анастасия Шульженко записала стихотворение Ах Астаховой на камеру, намекнув своим подписчикам, что не виновата в сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что трогательное видео посвящено истории девушки, которая закрутила роман с женатым мужчиной и была разочарована последствиями данного союза.

Похоже, что Анастасия сравнила свою историю с жизнью героини стихотворения и попыталась надавить на жалость.

"У меня на руке – браслеты. У тебя на руке – кольцо! Не губите меня. Не надо!", – заявила она в кадре.