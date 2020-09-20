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Бывший адвокат Ефремова обогатился на деле артиста

Бывший адвокат Ефремова обогатился на деле артиста

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Эльман Пашаев сообщил о сумме, которую ему заплатил Михаил Ефремов. Адвокат получил хорошую плату за услуги.
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Правозащитник объявил СМИ о том, сколько денег смог получить за защиту Михаила Ефремова в суде. Конкретную сумму Пашаев не стал называть, так как в рамках профессиональной этики такие действия недопустимы. Однако мужчина не стал скромничать и с гордостью признался, что за услуги получил приятный гонорар. По словам Эльмана Пашаева, в сумме, которую ему удалось выручить на деле актера, было много нулей. Он заявил, что крупная плата за услуги сложилась в том числе из-за масштаба и количества работы: каждый день с утра до вечера команда юристов старалась помочь артисту.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Адвокат заявил журналистам телеканала НТВ, что будет поддерживать Михаила Ефремова максимально долго – до тех пор, пока его не выпустят на свободу. А вот сам Михаил Ефремов за время пребывания в заключении не отправил своему союзнику ни одного послания. Несмотря на это, Эльман Пашаев готов прийти на помощь бывшему подзащитному в любой момент, когда тот попросит помощи. "Я буду рядом", – заявил адвокат.

Кроме того, Эльман Пашаев обратился к Михаилу Ефремову через программу "Новые русские сенсации". Правозащитник пожелал заключенному здоровья. Он отметил, что Михаил Ефремов достойный, порядочный, мужественный и достойный человек с прекрасной семьей и любящей женой.

Автор: 20 сентября 2020, 18:40 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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