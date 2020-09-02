"Всегда мечтала": Семенович с жадностью вцепилась в вымя

На днях Анна Семенович съездила в загородный клуб, на территории которого есть коровник. Именно там певица сняла очередной выпуск "Удачного чарта". В кадре экс-солистке группы "Блестящие" пришлось делать то, чего она никогда не делала – доить корову.
Сначала Семенович очень боялась животное, но потом все-таки взяла буренку за вымя и начала процесс. Анна пыталась задобрить корову лаской: она гладила ее и приговаривала: "Моя девочка".
Очевидно, артистка попросила кого-то снять происходящее на смартфон. Кадры позже появились в инстаграм-аккаунте Семенович. В комментариях артистка призналась: "Всегда мечтала подоить корову".
Пользователи Сети, увидевшие Анну в компании коров, решили пошутить: "Сестренок навестила", "Знала бы корова кто ее доит, она и родила бы от счастья", "Пришла к сородичам", – написали фолловеры.
Напомним, в июне артистка рассказывала о своем визите в село. Семенович также сняла видео и сообщила, что успела перебрать гречку, накормить гусей и прополоть грядки.
Популярные темы форума
Грязные носки
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Накипело
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Обо всем
Не обуздание желания