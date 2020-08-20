Анне Семенович сделали предложение руки и сердца

В жизни Анны Семенович произошло радостное событие. Артистка получила предложение руки и сердца.

Анна Семенович является одной из самых красивых и обаятельных звезд шоу-бизнеса. Артистку всегда окружали успешные и обеспеченные мужчины, но она так никогда и не была замужем.

Теперь в ее жизни может все измениться. Накануне телеведущая получила заветное предложение руки и сердца. Таинственный ухажер заявил о серьезных намерениях в инстаграм-аккаунте Семенович.

"Выйдешь за меня замуж?", – спросил ее поклонник. Актрисе было приятно такое внимание, но она принялась отговаривать его. "Поверь мне, тебе это не надо. Точно", – сказала звезда.

Пока не известно, удалось ли мужчине уговорить Анну Семенович. В любом случае подписчики первыми узнают о помолвке артистки.

Напомним, в конце июля Анна Семенович появилась в серии ютуб-проекта "Утренняя передача". Актриса сыграла примерную жену, в гости к которой пришли ведущие выдуманной программы "С утра все дома".

Этот выпуск был пародией на известную передачу "Пока все дома". Создателями шоу выступили актеры Александр Паль и Никита Кукушкин.