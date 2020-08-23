40-летняя Семенович в наряде клоуна произвела фурор

Несколько недель подряд Анна Семенович не появлялась в социальных сетях и не удивляла многочисленных фанатов смелыми преображениями. После долгого затишья телеведущая решила ошарашить народ.

Анна Семенович переоделась в смелый образ американской злодейки Харли Квин. Весьма специфическое перевоплощение появилось в личном блоге звезды в "Инстаграм".

На свежих фотографиях отчетливо видно, как Семенович перекрасила волосы в розовый и голубой цвет, собрав их в пышные хвостики. Дополнили эпатажный образ ярко-фиолетовые губы.

Под откровенным видео появился комментарий певицы. Анна рассказала, что не может уснуть уже третьи сутки, потому что вместе с командой работает над новым проектом.

Семенович пока не разглашает всех подробностей будущего телевизионного перформанса. Зато многочисленная аудитория грудастой блондинки моментально узнала в ее образе главную героиню из вселенной DC Comics.

Харли Квин впервые появилась в 2016 году в фильме "Отряд самоубийц". Легендарную роль исполнила Марго Робби. Видимо, Анна Семенович испытала удачу и попробовала повторить дебют голливудской звезды.

Подписчики были весьма удивлены подобным заявлением телеведущей. Пользователи социальной сети сразу же разделились на два лагеря.

Одни поддержали Анну Семенович и пожелали удачи на творческом пути. Другие же напомнили пышной звезде о ее возрасте и весьма внушительных формах, которые никак не относятся к хрупкой Харли.

"Вы как Харли Квин, только XXL. Постеснялись бы со своими буферами примерять такие наряды. Образ плохой девочки вам уже по возрасту не подходит", – гневно заявили комментаторы.

Напомним, Анна Семенович во многих интервью признавалась, что постоянно сталкивалась с общественным осуждением. В молодости девушка комплексовала из-за большого размера груди и постоянных насмешек сверстников.