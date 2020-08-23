40-летняя Семенович в наряде клоуна произвела фурор

Анна Семенович переоделась в смелый образ американской злодейки Харли Квин. Весьма специфическое перевоплощение появилось в личном блоге звезды в "Инстаграм".
На свежих фотографиях отчетливо видно, как Семенович перекрасила волосы в розовый и голубой цвет, собрав их в пышные хвостики. Дополнили эпатажный образ ярко-фиолетовые губы.
Под откровенным видео появился комментарий певицы. Анна рассказала, что не может уснуть уже третьи сутки, потому что вместе с командой работает над новым проектом.
Семенович пока не разглашает всех подробностей будущего телевизионного перформанса. Зато многочисленная аудитория грудастой блондинки моментально узнала в ее образе главную героиню из вселенной DC Comics.
Харли Квин впервые появилась в 2016 году в фильме "Отряд самоубийц". Легендарную роль исполнила Марго Робби. Видимо, Анна Семенович испытала удачу и попробовала повторить дебют голливудской звезды.
Подписчики были весьма удивлены подобным заявлением телеведущей. Пользователи социальной сети сразу же разделились на два лагеря.
Одни поддержали Анну Семенович и пожелали удачи на творческом пути. Другие же напомнили пышной звезде о ее возрасте и весьма внушительных формах, которые никак не относятся к хрупкой Харли.
"Вы как Харли Квин, только XXL. Постеснялись бы со своими буферами примерять такие наряды. Образ плохой девочки вам уже по возрасту не подходит", – гневно заявили комментаторы.
Напомним, Анна Семенович во многих интервью признавалась, что постоянно сталкивалась с общественным осуждением. В молодости девушка комплексовала из-за большого размера груди и постоянных насмешек сверстников.
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