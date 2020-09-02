"Главное – не врать": Муцениеце о своих ошибках при разводе

Агата Муцениеце дала совет парам, которые расстаются. Она с мудростью оценила свои промахи.

Актриса тяжело переживает развод с Павлом Прилучным. Также она старается помочь девушкам, которые находятся в такой же ситуации.

В своем инстаграм-аккаунте артистка озвучила ошибки, которые совершила при расставании с любимым. Агата Муцениеце призналась, что в те месяцы очень много злилась на происходящие в ее жизни безумные перемены. Звезда отметила, что понимала, что дело идет к разводу, но считала, что их отношения с мужем еще можно наладить.

По словам знаменитости, путь к успеху – это путь от ошибки к ошибке. "Главное – уметь их признавать, выносить свои уроки, исправлять себя. И самое главное – не врать и не быть малодушным! Тогда точно все получится!" – заявила Агата Муцениеце. При этом она она призвала подписчиц не бояться показаться какими-то "не такими".

Напомним, звездная пара развелась после восьми лет брака летом этого года. И если актер уже наше экс-супруге замену в лице коллеги – Мирославы Карпович, то Агата Муцениеце еще рефлексирует на тему расставания. Примечательно, что сразу после развода Павел Прилучный отправился в отпуск со своей новой возлюбленной в Сочи.

Как писали "Дни.ру", у бывших супругов есть общие дети, Тимофей и Мия, которые проживают с матерью. Наследники пары часто гостят у Павла. К слову, артист брал сына и дочь в отпуск вместе со своей новой, что вызвало бурное обсуждение в Сети.

