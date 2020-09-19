Осужденный Михаил Ефремов оставил семью без денег

В одном из знаменитых роликов, слитых в Сеть, Михаил Ефремов говорил, что у него много денег. Однако это не помешало родным актера попасть в непростую ситуацию.

Актер Михаил Ефремов был осужден и приговорен к восьми годам лишения свободы. По дынным журналистов, на воле ему удавалось зарабатывать десятки миллионов рублей в год.

Несмотря на солидный доход знаменитости, сейчас семья Ефремова может оказаться в довольно затруднительном положении. Дело в том, что у артиста много детей. И если старшие наследние могут позаботиться о себе самостоятельно, то с дочерью Анной-Марией есть нюанс.

Ефремов поселил свое чадо в квартиру, которая ему досталась от прославленной матери. Денег на Анну-Марию актер не жалел. Но теперь ее расходы в полной мере будет некому покрыть, учитывая, что девушка нигде не трудоустроена. Кроме того, она перестала ходить на скандальные передачи за гонорар и обсуждать свою личную жизнь, сообщает Teleprogramma.pro.

Мать Анны-Марии Ксения Качалина без куска хлеба точно не останется. Друзья Ефремова пообещали позаботиться о ней.

Супруга артиста Софья Кругликова заявила, что его дочь также получит необходимую поддержку, однако журналисты полагают, что взрослой совершеннолетней наследнице актера следовало бы устроиться на работу. Стоит отметить, что предложений на рынке труда сейчас в избытке: от курьеров до официантов.