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Тебе понравилось?: Тодоренко показала маленькому сыну мертвых животных

Тебе понравилось?: Тодоренко показала маленькому сыну мертвых животных

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Популярная телеведущая и ее наследник отправились на выставку. Для полуторагодовалого сына Регины Тодоренко это был первый поход в музей.
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Знаменитая ведущая родила сына Мишу в декабре 2018 года. Отцом мальчика является певец Влад Топалов. Знаменитости души не чают в наследнике и вкладывают много сил в его развитие и воспитание.

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В личном микроблоге Регина Тодоренко отчиталась о походе в музей. Теледива и ее отпрыск с удовольствием осмотрели экспонаты. Маленького Мишу заинтересовали чучела – шкуры животных, набитые специальным наполнителем. Малыш узнал медведя и волка. Знаменитость подчеркнула, что ее кроха может выговаривать некоторые слова. Тодоренко поинтересовалась у отпрыска, нравится ли ему в музее. Ребенок ответил утвердительно.

Ранее Регина Тодоренко сообщила, что ее наследник будет заниматься гимнастикой. На этой неделе мальчик уже ходил на тренировку. Малыш пробовал свои силы на брусьях, кольцах, а также постоял на голове. Миша упражнялся под чутким руководством тренера.

Регина рассказала, что за 45 минут урока мальчик так вымотался, что захотел домой. У крохи появился хороший аппетит.

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов хотят подарить отпрыску братика или сестричку. В недавнем интервью супруги отметили, что мечтают о большой семье и на втором ребенке они, скорее всего, не остановятся. Впрочем, в этом вопросе Регина и Влад будут полагаться на судьбу.

Автор: 19 сентября 2020, 17:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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