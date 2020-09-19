Тебе понравилось?: Тодоренко показала маленькому сыну мертвых животных

Популярная телеведущая и ее наследник отправились на выставку. Для полуторагодовалого сына Регины Тодоренко это был первый поход в музей.

Знаменитая ведущая родила сына Мишу в декабре 2018 года. Отцом мальчика является певец Влад Топалов. Знаменитости души не чают в наследнике и вкладывают много сил в его развитие и воспитание.

В личном микроблоге Регина Тодоренко отчиталась о походе в музей. Теледива и ее отпрыск с удовольствием осмотрели экспонаты. Маленького Мишу заинтересовали чучела – шкуры животных, набитые специальным наполнителем. Малыш узнал медведя и волка. Знаменитость подчеркнула, что ее кроха может выговаривать некоторые слова. Тодоренко поинтересовалась у отпрыска, нравится ли ему в музее. Ребенок ответил утвердительно.

Ранее Регина Тодоренко сообщила, что ее наследник будет заниматься гимнастикой. На этой неделе мальчик уже ходил на тренировку. Малыш пробовал свои силы на брусьях, кольцах, а также постоял на голове. Миша упражнялся под чутким руководством тренера.

Регина рассказала, что за 45 минут урока мальчик так вымотался, что захотел домой. У крохи появился хороший аппетит.

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов хотят подарить отпрыску братика или сестричку. В недавнем интервью супруги отметили, что мечтают о большой семье и на втором ребенке они, скорее всего, не остановятся. Впрочем, в этом вопросе Регина и Влад будут полагаться на судьбу.