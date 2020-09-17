А как же Топалов? Тодоренко запрыгнула на руки к мускулистому красавцу

На снимке телеведущая запечатлена в компании статного мужчины. Пара стоит в поле, красавец держит звезду на руках, а она закинула голову и подняла ноги, обутые в коньки, вверх. Как оказалось, кадр сделан для шоу "Ледниковый период", а партнером не только на льду, но и по фото стал Роман Костомаров.
Регина Тодоренко в посте рассказала, что за время тренировок ей удалось похудеть на шесть килограммов. По словам артистки, вес партнерши очень важен для фигурного катания – от этого будет зависеть, сможет ли пара выполнять сложные поддержки.
Как оказалось, поначалу Роману Костомарову было непросто с теледивой. Во-первых, она совершенно не умела стоять на коньках, а во-вторых, была слишком грузной. "Просто на льду, когда человек непрофессионал, тяжело. А когда он тяжелый непрофессионал, это тяжело вдвойне", – шутит спортсмен.
Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок Регины Тодоренко в объятиях фигуриста. "Тополь заревнует! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Регина , вас муж не ревнует ?)", "Что Влад сказал расскажите нам Регина ? На ваше фото с Романом ?", "Топалов куколд", "И это замужняя женщина.😊.. у вас вообще такое фото с мужем-то есть?" – написали в комментариях.
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