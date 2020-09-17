Тодоренко отощала из-за серьезных нагрузок

Конечно, такие серьезные нагрузки не могли не сказаться на телеведущей. Как отметила звезда, раньше ее вес составлял 60 кило, что для парного спорта все-таки многовато. За время работы с партнером девушка скинула шесть килограммов! Она считает это большим достижением.
Роман Костомаров отметил, что вес Регины Тодоренко имеет роль в парном катании. Из-за того, что девушка была слишком тяжелой и неопытной, поначалу работать оказалось сложно. В первые дни спортсмен даже получил травму из-за неловкости телеведущей, однако быстро пришел в форму.
В личном блоге Регина Тодоренко похвасталась достижениями в похудении. Впрочем, она не собирается останавливаться на достигнутом. Поклонники тут же завалили артистку вопросами о том, как лучше всего избавиться от лишних килограммов.
"Еще бы знать, как вы похудели на 6 кг😸 а то с карантином, да с сидячим образом жизни хочется уже скинуть с себя лишние килограммы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох, скольким девочкам попортили нервы и веру в себя якобы лишние килограммы", "Зато есть результат))) а вес– то такое", – написали в комментариях.
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