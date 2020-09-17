Тодоренко отощала из-за серьезных нагрузок

Регина Тодоренко стала участницей шоу "Ледниковый период", в партнеры по танцам ей достался фигурист Роман Костомаров. Ребята активно тренируются – занятия проходят каждый день по несколько часов.

Конечно, такие серьезные нагрузки не могли не сказаться на телеведущей. Как отметила звезда, раньше ее вес составлял 60 кило, что для парного спорта все-таки многовато. За время работы с партнером девушка скинула шесть килограммов! Она считает это большим достижением.

Роман Костомаров отметил, что вес Регины Тодоренко имеет роль в парном катании. Из-за того, что девушка была слишком тяжелой и неопытной, поначалу работать оказалось сложно. В первые дни спортсмен даже получил травму из-за неловкости телеведущей, однако быстро пришел в форму.

В личном блоге Регина Тодоренко похвасталась достижениями в похудении. Впрочем, она не собирается останавливаться на достигнутом. Поклонники тут же завалили артистку вопросами о том, как лучше всего избавиться от лишних килограммов.

"Еще бы знать, как вы похудели на 6 кг😸 а то с карантином, да с сидячим образом жизни хочется уже скинуть с себя лишние килограммы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох, скольким девочкам попортили нервы и веру в себя якобы лишние килограммы", "Зато есть результат))) а вес– то такое", – написали в комментариях.