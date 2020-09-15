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"Будут звать Рома": Топалов и Тодоренко проговорились о втором ребенке

Влад Топалов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Регина Тодоренко и вокалист Влад Топалов планируют вновь стать родителями. Знаменитости мечтают о большой семье.
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Регина хочет подарить сыну Михаилу братика или сестричку. Пока беременность не наступила, однако Тодоренко надеется, что в скором времени она произойдет.

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"Конечно, мне хочется родить еще одного ребенка. А может, и не одного", – сказала телеведущая.

Влад Топалов согласен с женой, однако говорить на тему деторождения серьезно отказывается. Вокалист признался, что его беспокоит присутствие в жизни Регины Тодоренко фигуриста Романа Костомарова. Напомним, телеведущая и спортсмен являются партнерами в шоу "Ледниковый период".

"Кажется, нашего второго сына будут звать Рома. А дочку — Лена", – пошутил Топалов.

Вокалист сообщил также, что отцовство оказалось не таким тяжелым испытанием, как он думал. Первое время Влад не знал, как общаться с малышом. Тодоренко часто упрекала Топалова за то, что тот мало общается с их сыном Мишей. Телеведущая называла мужа плохим отцом.

"А как я проведу с ним время, если, когда она дома, они постоянно вместе – гуляют, спят, едят, играют?" – оправдался музыкант.

Все изменилось, когда Регине пришлось ненадолго уехать. Сидеть с маленьким Мишей пришлось Владу. Отец и сын провели наедине несколько дней. По словам музыканта, он моментально нашел общий язык с отпрыском. С тех пор Влад и Миша часто играют вдвоем.

Автор: 15 сентября 2020, 16:33 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

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