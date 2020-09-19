"Беременным можно все": Наталья Подольская выставила голый живот на обозрение

Жена Владимира Преснякова решила впечатлить фанатов снимком с большим голым животом. Пользователи Сети по-разному оценили поступок Натальи Подольской.

Беременная певица разместила в инстаграм-канале любимый кадр из журнальной фотосессии. На снимке звезда сидит на стуле, раздвинув ноги и выпятив вперед голый живот внушительных размеров. На рыжеволосой артистке надет черный топ, едва закрывающий грудь, и джинсы-клеш с расстегнутой ширинкой. В дополнение к наряду Наталья Подольская выбрала длинный шейный аксессуар, который подчеркивает ее интересное положение.

Из-за наплыва критики эстрадная дива закрыла комментарии к необычному снимку. Свое мнение по этому поводу она выразила в другой публикации. Жену Владимира Преснякова возмутил менталитет людей, которые разнесли ее фото в пух и прах. Многие подписчики звезды сочли, что беременным нельзя показывать голый живот общественности не только из-за рамок приличия, но и из-за вероятности сглаза. Певица сообщила, что в это не верит и считает нормальным делать подобные кадры.

Часть фанатов звезды была с ней солидарна. Она поддержала беременную артистку и выразила свое мнение. "Все можно! Что за стереотипы?? Кто придумал эти все правила, каждый проживает свою жизнь так как хочет!", "Беременным можно все, никогда не верила в эти суеверия прочую дребедень", – написали поклонники Натальи Подольской.