Подольская взбешена наглостью сующих нос в ее жизнь россиян

Жена Владимира Преснякова никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластических хирургов и скорректировала внешность. У беременной Натальи Подольской сдали нервы: она эмоционально высказалась по поводу негативных комментариев в свой адрес в "Инстаграм".
Артистка с детства страдала от сильного искривления носовой перегородки и проблем с дыханием, которые мешали ей заниматься пением. Она призналась, что нападки по поводу носа ее сильно задевают.
"Достали!... Это был большой мой комплекс", – заявила звезда. Наталья Подольская рада, что у девушек есть возможность исправить те части тела, которые заставляют их страдать. Также она призвала злопыхателей следить за своей жизнью и смотреться в зеркало.
Напомним, первую ринопластику певица сделала в 2008 году, но осталась не вполне довольна получившимся эффектом. К дополнительной процедуре Наталья Подольская прибегла уже через год. Знаменитость поддержали муж и свекровь.
Как писали "Дни.ру", артистка старается держать интригу о том, кто у нее родится. Сейчас поклонники гадают, кого родит певица: мальчика или девочку. Певец Владимир Пресняков-старший, например, хочет еще одного внука.
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