Беременная Подольская разоблачила Топурию

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вновь подогрела слухи о беременности. Увидев новый снимок певицы в "Инстаграм" и комментарий Натальи Подольской у поклонников не осталось сомнений.

О беременности Кети Топурии говорят не первый месяц. Поводом для слухов стал округлившийся живот артистки. Интересное положение уже не скрывает даже просторная одежда.

Например, на недавнем снимке в "Инстаграм" Топурия предстала в белом платье с очень пышной юбкой. Также артистка надела безразмерную косуху. Под снимком певица ничего не стала писать. Исчерпывающим для фанатов показался комментарий Натальи Подольской.

Певица написала: "Держишься". Поклонники поняли, что это является доказательством беременности Топурии, ведь Подольская держалась до последнего, но не говорила о скором пополнении в семействе. "Глазастые подписчики давно разглядели", – ответил пользователь сети Наталье.

Напомним, в 2015-ом Кети родила дочь Оливию от предпринимателя Льва Гейхмана. Спустя два года пара рассталась. Некоторое время артистка встречалась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Сейчас Топурия живет с бизнесменом Львом Деньговым.

Что касается Подольской, то артистка старается держать интригу. Сейчас поклонники гадают, кого родит певица: мальчика или девочку. Владимир Пресняков-старший, например, хочет еще одного внука.