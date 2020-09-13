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Беременная Подольская разоблачила Топурию

Беременная Подольская разоблачила Топурию

Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вновь подогрела слухи о беременности. Увидев новый снимок певицы в "Инстаграм" и комментарий Натальи Подольской у поклонников не осталось сомнений.
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О беременности Кети Топурии говорят не первый месяц. Поводом для слухов стал округлившийся живот артистки. Интересное положение уже не скрывает даже просторная одежда.

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Наталья Юрьевна Подольская певица

Например, на недавнем снимке в "Инстаграм" Топурия предстала в белом платье с очень пышной юбкой. Также артистка надела безразмерную косуху. Под снимком певица ничего не стала писать. Исчерпывающим для фанатов показался комментарий Натальи Подольской.

Певица написала: "Держишься". Поклонники поняли, что это является доказательством беременности Топурии, ведь Подольская держалась до последнего, но не говорила о скором пополнении в семействе. "Глазастые подписчики давно разглядели", – ответил пользователь сети Наталье.

Напомним, в 2015-ом Кети родила дочь Оливию от предпринимателя Льва Гейхмана. Спустя два года пара рассталась. Некоторое время артистка встречалась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Сейчас Топурия живет с бизнесменом Львом Деньговым.

Что касается Подольской, то артистка старается держать интригу. Сейчас поклонники гадают, кого родит певица: мальчика или девочку. Владимир Пресняков-старший, например, хочет еще одного внука.

Автор: 13 сентября 2020, 12:15 Источник: Instagram
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