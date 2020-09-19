"Ты хочешь быть со мной?": Энистон смутила Питта неожиданным предложением

Дженнифер Энистон произнесла публичную речь перед экс-супругом. Эмоции Брэда Питта вызвали фурор у свидетелей инцидента.

Звезда телесериала "Друзья" воссоединилась с бывшим мужем на благотворительном вечере, выступая в живых чтениях. Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в мероприятии для того, чтобы помочь некоммерческой организации собрать деньги в фонд борьбы с COVID-19.

Участвуя в благотворительном проекте, актеры читали по ролям сценарий молодежной комедии "Fast Times at Ridgemont High" ("Беспечные времена на "Риджмонт Хай"", – Прим. ред.), которая была снята на основе книги Кэмерона Кроу. В ходе вечера Питту достались реплики персонажа по имени Брэд, который безумно влюблен в героя Энистон – Линду.

Благодаря тому, что герой Брэда Питта оказался его тезкой, произошла комичная ситуация. По сценарию героиня Энистон сообщала персонажу Питта о том, что считает его красавчиком. "О, Брэд, ты такой сексуальный! Ты хочешь быть со мной?", – проговорила Дженнифер томным голосом. Из-за этого Питта захлестнула волна смущения: актер покраснел и отвел взгляд в сторону, нервно посмеиваясь. Эмоции Брэда Питта вызвали сильную реакцию других актеров, которые наблюдали за инцидентом. Они с трудом сдерживали себя, чтобы не расхохотаться.

Напомним, что Питт и Энистон были в браке с 2000 по 2005 год. В Голливуде они считались золотой парой. После развода с Дженнифер Энистон Брэд Питт был женат на Анджелине Джоли.