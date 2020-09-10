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Шоу-бизнес
Влюбленный по уши Питт резко помолодел

Влюбленный по уши Питт резко помолодел

Брэд Питт. Фото: Theresa Shirriff/AdMedia/www.globallookpress.com
56-летний Брэд Питт в последнее время заметно похорошел. И дело вовсе не в пластических операциях и уколах красоты, а в молодой любовнице – модели Николь Потуральски,
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Новые отношения явно пошли звезде Голливуда на пользу. Свежие фото актера привели в восторг его поклонников. Пользователи "Инстаграм" сошлись во мнении, что с возрастом он становится внешне только лучше.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Кадры были сделаны для компании Brioni, производящей одежду премиум класса. Этот модельный дом, празднующий в этом году свое 75-летие, выбрал для юбилейных снимков в качестве модели именно Брэда Питта. И результаты не разочаровали организаторов фотосессии.

Что же касается романа Брэда Питта, то о нем стало известно сравнительно недавно. Напомним, в конце августа журналисты подловили актера в аэропорту Парижа в обществе Потуральски. А позднее стало известно, что он пригласил девушку в принадлежащий ему и его экс-супруге Анджелине Джоли замок – Шато Мирваль.

Как писали "Дни.ру", 27-летняя модель является женой 68-летнего берлинского ресторатора Роланда Мэри. Знакомый Николь Потуральски рассказал, что она воспитывает семилетнего сына. Ее муж владеет люксовым рестораном Borchardt в центре столицы Германии, где частенько бывают звезды Голливуда и известные политики.

Примечательно, что с Брэдом Питтом жену познакомил сам предприниматель в принадлежащем ему ресторане. К слову, его заведение – известное место притяжения звезд мирового масштаба. У супругов свободные отношения, и Роланд Мэри, судя по всему, совсем не против, что его избранница закрутила роман на стороне.

Автор: 10 сентября 2020, 23:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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