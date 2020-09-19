Неверный муж Наташи Королевой обратился к россиянам

Звездный стриптизер подготовил подписчиков к новой информации. Пользователи Сети надеются, что Тарзан раскаивается в измене.

Сергей Глушко разместил в инстаграм-канале видеоролик, на котором обращается к поклонникам. По словам Тарзана, сегодня он сделает очень важное заявление. Артист порекомендовал фанатам следить за лентой, чтобы не пропустить интересные сведения.

В кадре мужчина совершает поездку на автомобиле. Муж Наташи Королевой выглядит довольным и расплывается в широкой улыбке. Несмотря на положительный и доброжелательный настрой Сергея Глушко, комментарии к видео он решил отключить, поэтому у подписчиков не оказалось возможности отреагировать на обращение артиста в его инстаграм-канале.

Несмотря на то, что Тарзан не сделал намеков о том, каких вопросов будет касаться его заявление и почему оно важное, фанаты стриптизера решили, что информация будет связана с его неверным супружеским поведением. На камеру Сергей Глушко не выглядит расстроенным и раскаявшимся, однако пользователи Сети предполагают, что его все же мучают угрызения совести.

Напомним, что артист открыто признался в том, что изменил Наташе Королевой. В ситуации он винит женщин, с которыми проводил время. Тарзан считает, что событие произошло, когда он был в неадекватном состоянии, поскольку его накачали специальными веществами.