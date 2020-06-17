Скандальный блогер Инстасамка стала блондинкой: Шурыгина 2.0

Накануне Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, опубликовала новый снимок. Девушка кардинально сменила имидж – шатенка перекрасилась в платиновый блонд.

Блогер выложила кадры, на которых позирует напротив зеркала. В серии снимков артистка сидит на корточках, склонив голову набок, демонстрирует спину и балуется с масками в "Инстаграм". Она предстала перед зрителями в зеленой толстовке и туфлях на шпильке.



Инстасамку давно сравнивали с другой скандальной красоткой. Теперь поклонники с трудом могут отличить одну от второй. Подписчики уверены, что хип-хоп-исполнительница как две капли воды похожа на Диану Шурыгину.

"Показалось, что это Шурыгина", "На Шурыгину похожа 🤤", "Шурыгина 2.0", "Шурыгина с AliExpress", – отметили они в комментариях.

У девушек действительно много общего. Например, обе умудрились попасть в секс-скандал. Диана обвинила знакомого в изнасиловании и довела дело до суда. Затем она без стеснения ходила по телешоу и в красках рассказывала о надругательстве.

Дарья Зотеева стала известной широким массам после того, как эротическое видео с ее участием "слили" в Сеть. Инстасамка признала, что на кадрах она, но пока не прокомментировала случившееся.