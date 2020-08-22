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Шоу-бизнес
Фотографии обнаженной Дианы Шурыгиной в душе просочились в сеть

Фотографии обнаженной Дианы Шурыгиной в душе просочились в сеть

Диана Шурыгина. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи социальных сетей не понаслышке знают, что Диана Шурыгина не боится общественной критики. Поэтому звезда "Инстаграм" спокойно публикует фотографии, на которых запечатлены обнаженные части ее тела.
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Сегодня скандальная блондинка подогрела интерес аудитории свежими кадрами, сделанными в душевой кабинке.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

21-летняя Диана Шурыгина долгое время не напоминала о себе в социальных сетях. Девушка решила вернуть внимание публики весьма нестандартным образом.

Шурыгина опубликовала кадр, на котором предстала абсолютно голой. На фотографии отчетливо видно, как звездный блогер позирует в душе, прикрыв пикантные части тела одной лишь ладонью.

Стоит отметить, что эпатажная выходка Дианы сработала. Сотни пользователей "Инстаграм" отреагировали на откровенную публикацию. Многочисленная аудитория Шурыгиной разделилась на два лагеря.

Одни поддержали девушку и отметили ее прекрасную физическую форму. Другие же набросились на скандальную даму и обвинили ее в непристойном поведении.

Нашлись и те, кто вспомнил период, когда Диана Шурыгина изображала из себя жертву изнасилования. Сегодняшний образ блогера говорит об обратном.

"Снова будете жаловаться на "Пусть говорят", что вас насилуют? Можно еще больше голых частей тела?", – возмущенно подметили подписчики.

Напомним, на данный момент блондинка встречается с миллионером Денисом Ребровым. Девушка всячески старается радовать своего нового избранника. Теперь Шурыгина мечтает увеличить грудь и губы. Осталось только попросить на это денег у Реброва.

Автор: 22 августа 2020, 20:02 Источник: Инстаграм Дианы Шурыгиной ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зачем этой неподмытой, вонючей замухрышкой засорять интернет? Фффууу...
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