Галкину пришлось отбиваться от вероломного папарацци

Наследнику Аллы Пугачевой скоро исполнится семь лет. Мальчик в этом году пошел в школу. В свободное от учебы время он обожает собирать конструктор. Из деталек "Лего" малыш изготовил фотоаппарат и решил "испытать" его на отце.
Максим Галкин снимает, как ребенок бежит ему навстречу, прижав к лицу игрушечную камеру. Он громко просит артиста улыбнуться и издает звуки, похожие на щелчки затвора. "Папарацци накинулись на вас! Чик-чик!" – кричит Гарри.
Юморист смеется и просит мальчика показать фотоаппарат. Для звезды стало сюрпризом, что сын самостоятельно собрал игрушку. Он хвалит ребенка и внимательно рассматривает объектив из деталек "Лего".
Стоит отметить, что история с папарацци для семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда была болевой точкой. Когда в 2013 году близнецы Гарри и Лиза появились на свет, фотографы буквально осаждали замок артистов, сообщает Пятый канал. В одном из интервью юморист рассказал, что однажды ему пришлось поставить по периметру забора световые пушки, чтобы помешать съемке своих владений.
Когда малыши подросли, Максим Галкин стал сам публиковать фотографии и видео с детьми. По его словам, это было единственное спасение от вездесущих папарацци.
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