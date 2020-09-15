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Галкину пришлось отбиваться от вероломного папарацци

Галкину пришлось отбиваться от вероломного папарацци

Максим Галкин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин в личном блоге опубликовал видео, на котором показал, как его преследует коварный папарацци. К счастью, неугомонным фотографом оказался сын артиста Гарри.
прочитано 279 раз

Наследнику Аллы Пугачевой скоро исполнится семь лет. Мальчик в этом году пошел в школу. В свободное от учебы время он обожает собирать конструктор. Из деталек "Лего" малыш изготовил фотоаппарат и решил "испытать" его на отце.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин снимает, как ребенок бежит ему навстречу, прижав к лицу игрушечную камеру. Он громко просит артиста улыбнуться и издает звуки, похожие на щелчки затвора. "Папарацци накинулись на вас! Чик-чик!" – кричит Гарри.

Юморист смеется и просит мальчика показать фотоаппарат. Для звезды стало сюрпризом, что сын самостоятельно собрал игрушку. Он хвалит ребенка и внимательно рассматривает объектив из деталек "Лего".

Стоит отметить, что история с папарацци для семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда была болевой точкой. Когда в 2013 году близнецы Гарри и Лиза появились на свет, фотографы буквально осаждали замок артистов, сообщает Пятый канал. В одном из интервью юморист рассказал, что однажды ему пришлось поставить по периметру забора световые пушки, чтобы помешать съемке своих владений.

Когда малыши подросли, Максим Галкин стал сам публиковать фотографии и видео с детьми. По его словам, это было единственное спасение от вездесущих папарацци.

Автор: 15 сентября 2020, 06:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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