"Горит и вся в волдырях": Дакота получила серьезную травму во время отдыха в Турции

Рита Дакота и ее бойфренд Федор Белогай отдыхают в Турции. Певица наслаждается днями без дочери Мии, которую оставила в Москве под присмотром бабушки и няни. Однако отпуск звезды можно считать испорченным.

В личном блоге артистка рассказала грустную историю о том, как прислонилась попой к скале с миллионом острых ракушек. По словам звезды, они с парнем отправились кататься на кораблике и решили понырять у красивого рифа. Гид предупредил, что дотрагиваться до скал не стоит, иначе будет очень больно.

В какой-то момент Рита Дакота решила протереть маску, которая запотела. Чтобы удержаться на плаву, она прислонилась попой к камням, и это была роковая ошибка. "Она теперь вся болит, горит и вся в волдырях. Вот и сказки конец", – подытожила певица.

Впрочем, артистка не отчаивается. Говорит, что все равно довольна отдыхом и хотела бы вернуться в Турцию еще раз, но уже с Мией. Похоже, девушку действительно впечатлила природа восточной страны. По словам Федора Белогая, Рита Дакота слишком много времени проводит в соцсетях.

Девушка пытается показать все красоты своим подписчикам и иногда слишком увлекается. По словам парня, ему приходится за руку вести возлюбленную, чтобы та случайно не упала, потому что слишком увлеклась съемкой.

Напомним, Рита Дакота и Федор Белогай познакомились во время работы над клипом. Молодой человек был режиссером ролика, и почти сразу ребята поняли, что их тянет друг к другу. Некоторое время они скрывали отношения и объявили себя парой лишь зимой этого года.