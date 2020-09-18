"Горит и вся в волдырях": Дакота получила серьезную травму во время отдыха в Турции

В личном блоге артистка рассказала грустную историю о том, как прислонилась попой к скале с миллионом острых ракушек. По словам звезды, они с парнем отправились кататься на кораблике и решили понырять у красивого рифа. Гид предупредил, что дотрагиваться до скал не стоит, иначе будет очень больно.
В какой-то момент Рита Дакота решила протереть маску, которая запотела. Чтобы удержаться на плаву, она прислонилась попой к камням, и это была роковая ошибка. "Она теперь вся болит, горит и вся в волдырях. Вот и сказки конец", – подытожила певица.
Впрочем, артистка не отчаивается. Говорит, что все равно довольна отдыхом и хотела бы вернуться в Турцию еще раз, но уже с Мией. Похоже, девушку действительно впечатлила природа восточной страны. По словам Федора Белогая, Рита Дакота слишком много времени проводит в соцсетях.
Девушка пытается показать все красоты своим подписчикам и иногда слишком увлекается. По словам парня, ему приходится за руку вести возлюбленную, чтобы та случайно не упала, потому что слишком увлеклась съемкой.
Напомним, Рита Дакота и Федор Белогай познакомились во время работы над клипом. Молодой человек был режиссером ролика, и почти сразу ребята поняли, что их тянет друг к другу. Некоторое время они скрывали отношения и объявили себя парой лишь зимой этого года.
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