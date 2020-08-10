"Приехала бригада": больную COVID-19 Риту Дакоту срочно отвезли в больницу в плачевном состоянии

Тем не менее, Рита Дакота продолжала испытывать недомогание и жаловалась на характерные для COVID-19 симптомы. Так, у певицы пропало обоняние, начался кашель и повысилась температура. Но тогда девушка чувствовала себя терпимо, сетуя, в основном, на мутную голову и усталость.
Артистка старалась больше отдыхать и прибегала как к традиционной медицине, так и к народным средствам и "экзотичной" индийской аюрведе. Тем не менее, терапия не дала результатов. В понедельник 30-летнюю знаменитость в срочном порядке госпитализировали в больницу в плачевном состоянии.
Рита Дакота рассказала, что врачи обнаружили у нее недостаток кислорода в крови.
"Приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови", – сообщила Дакота.
Певица также поведала поклонникам о том, чем планирует заниматься на больничной койке. Девушка взяла с собой любимую книгу, паспорт, столовые приборы, косметические принадлежности и планшет. Напоследок Рита призвала фанатов беречь себя и внимательнее относиться к здоровью. Она выразила надежду, что вскоре вернется в строй с бодростью и новыми силами.
"Надеюсь на лучшее и нос не вешаю", – написала Рита Дакота.
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