"Приехала бригада": больную COVID-19 Риту Дакоту срочно отвезли в больницу в плачевном состоянии

Бывшая спутница Влада Соколовского подхватила коронавирус на прошлой неделе. При этом анализы долгое время показывали отрицательные результаты.

Тем не менее, Рита Дакота продолжала испытывать недомогание и жаловалась на характерные для COVID-19 симптомы. Так, у певицы пропало обоняние, начался кашель и повысилась температура. Но тогда девушка чувствовала себя терпимо, сетуя, в основном, на мутную голову и усталость.

Артистка старалась больше отдыхать и прибегала как к традиционной медицине, так и к народным средствам и "экзотичной" индийской аюрведе. Тем не менее, терапия не дала результатов. В понедельник 30-летнюю знаменитость в срочном порядке госпитализировали в больницу в плачевном состоянии.

Рита Дакота рассказала, что врачи обнаружили у нее недостаток кислорода в крови.

"Приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови", – сообщила Дакота.

Певица также поведала поклонникам о том, чем планирует заниматься на больничной койке. Девушка взяла с собой любимую книгу, паспорт, столовые приборы, косметические принадлежности и планшет. Напоследок Рита призвала фанатов беречь себя и внимательнее относиться к здоровью. Она выразила надежду, что вскоре вернется в строй с бодростью и новыми силами.

"Надеюсь на лучшее и нос не вешаю", – написала Рита Дакота.





