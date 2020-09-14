У Риты Дакоты пропал голос прямо на сцене

В августе Рита Дакота заразилась коронавирусом. Артистка провела в больнице несколько дней и две недели – на карантине. Певица быстро выздоровела и приступила к долгожданным репетициям.
11 сентября Дакота выступила перед фанатами. Экс-возлюбленная Влада Соколовского выкладывалась на полную, не жалея собственного голоса. В какой-то момент у певицы ослабли связки, поэтому она не могла продолжать петь. Прямо на сцене Рите с помощью шприца ввели адреналин, благодаря которому она закончила выступление.
Такое с артисткой произошло впервые. Следующие два дня она приходила в себя. Рита не понимает, почему пропал голос. Она не исключает, что организм мог ослабнуть из-за COVID-19.
Дакота надеется, что поклонники не заметили плохого самочувствия. Она поблагодарила людей, которые принимают ее любой. "Это важнее всего. Это дороже всего. Вы – удивительная стая", – написала Рита в "Инстаграм".
Напомним, Дакота рассталась с Соколовским несколько лет назад. Певица до сих пор не оправилась от предательства экс-возлюбленного. Недавно она вновь заговорила об изменах Влада.
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