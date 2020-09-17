"Позорище": Тарзана заплевали после скандального признания в измене Королевой

Пользователи Сети осудили Сергея Глушко (Тарзана) за адюльтер. Россияне уверены, что артист поступил подло и глупо.

Поклонники звездной пары, которая считалась одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе", в шоке от произошедшего. Они резко раскритиковали стриптизера за измену певице. Ведь супруги были так счастливы долгие годы, а теперь Сергей Глушко разрушил отношения своим поступком.

Некоторые россияне считают, что если мужчина и совершил адюльтер, лучше ему было бы молчать об этом. Ведь хуже измены возлюбленного – только узнать о ней. "Какой же он дурак", "Не мужик, это точно", "Дело не в измене, а в том, насколько Тарзан – гнилой, пакостный, трусливый и глупый", Позорище", – набросились на Сергея Глушко в Сети.

Напомним, ранее артист сделал шокирующее заявление. Он записал эмоциональное видео, в котором признался, что действительно был неверен Наташе Королевой. "Произошел инцидент. Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым и утверждать, что это был не я. Да, это сделал я. Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. Больше не перед кем из вас отчитываться не собираюсь", – заявил Тарзан.

Как писали "Дни.ру", Наташа Королева написала заявление в полицию с жалобой на кражу. Якобы пока артистка была в отъезде, из ее дома пропали драгоценности и крупная сумма денег, причем в валюте. Ее муж Сергей Глушко в это время был дома. Он признался, что пока жена отсутствовала, к нему наведались две малознакомые женщины. Якобы после их ухода и вскрылась пропажа. Затем Тарзан заявил, что гостьи его опоили какими-то веществами, и он был "в полном неадеквате".