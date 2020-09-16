Дело Ефремова могут пересмотреть

В суд поступила новая жалоба по делу о смертельной аварии в центре Москвы, которую устроил Михаил Ефремов. Теперь, скорее всего, появится новый потерпевший и даже смягчающее обстоятельство.
В Пресненский суд с жалобой обратилась компания-собственник автомобиля, в котором ехал курьер Сергей Захаров. Он погиб в результате ДТП, а машина была полностью уничтожена. Ущерб компании оценен в миллион рублей.
Более того, юрист, представляющий интересы компании, просит отменить приговор актеру, так как считает его незаконным из-за нарушений норм уголовно-процессуального права.
Появление нового потерпевшего предполагает и возможность смягчения наказания, передает "Царьград". В случае, если Ефремов сам возместит ущерб. Это может стать поводом для пересмотра дела, а может быть, и отмене приговора, пишет Starhit.
Ну а пока обвинители и защитники собирают этот правовой кубик-рубик, новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов готовит апелляцию на приговор.
Ранее "Дни.ру" писали, что Филиппова уже обвиняют во всех смертных грехах. Вскрылась информация о том, что его жена якобы пострадала от его рук.
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