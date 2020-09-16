Побои и запрещенные препараты: всплыли данные из жизни нового адвоката Ефремова

Михаил Ефремов нанял нового адвоката. Им оказался юрист с 15-летним стажем Роман Филиппов. Журналисты выяснили, что в биографии адвоката есть много интересного.

Нового адвоката Михаила Ефремова – Романа Филиппова – обвиняли в побоях. Дело было шесть лет назад. Жена юриста заявила, что он поднимал на нее руку. На минуточку, он профессиональный спортсмен. Вот уже 15 лет юрист занимается армрестлингом. Так что, в биографии адвоката много интересного.

Жена Филиппова утверждала, что муж бил ее и угрожал их общему ребенку. Однако сам адвокат все это отрицает. По его словам, он и пальцем их не тронул, а также не принимал никаких запрещенных препаратов, пишет "Вокруг ТВ".

"Я действительно развожусь с супругой Екатериной, но это не значит, что можно клеветать в мою сторону", – отрезал Филиппов.

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг предыдущего своего адвоката Эльмана Пашаева после оглашения приговора. Правозащитника хотят совсем лишить статуса адвоката в связи с непрофессионализмом.



8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельную аварию в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем своего внедорожника выехал на встречку и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Известно, что новый адвокат актера Роман Филиппов специализируется на спортивных спорах и уже успел проявить себя как эксперт в уголовном праве.