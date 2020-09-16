Новый адвокат Ефремова оказался "крепким орешком": Сильный соперник

Судя по тому, что об адвокате пишут в Сети, опыт у него действительно впечатляющий. Правозащитник уже больше 15 лет занимается юридической практикой и специализируется на уголовном и гражданском праве. Именно ему Михаил Ефремов доверил подавать апелляционную жалобу.
Родные артиста охарактеризовали адвоката как нормального человека, причем красивого и хорошо говорящего по-русски. Как оказалось, помимо всех этих достоинств, у Романа Филиппова есть еще один – он профессиональный спортсмен. Вот уже 15 лет юрист занимается армрестлингом и может похвастаться накаченным телом.
За эти годы адвокат несколько раз стал чемпионом России, Европы и выигрывал даже на мировых соревнованиях. Коллеги адвоката по спорту отмечают, что он по-настоящему "крепкий орешек": сильный соперник, и рука у него тяжелая.
Конечно, в суде Роману Филиппову предстоит направить свою силу в иное русло, однако у родных Михаила Ефремова хорошее предчувствие. Они уверены, что новый правозащитник сможет добиться для актера снижения срока.
Напомним, артиста, устроившего смертельное ДТП, приговорили к восьми годам колонии. Из зала суда звезду отправили в СИЗО на две недели, затем ее ждет этап на зону. Однако, возможно, знаменитость сможет остаться работать при изоляторе на весь срок.
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