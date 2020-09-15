"Пили чай у меня дома": Прошутинская показала фото 15-летней Пугачевой рядом с другом

Профессия сводила режиссера со многими известными личностями. С Примадонной она дружит давно. Они учились вместе в одной школе. Когда Кира Прошутинская будучи студенткой устраивалась на работу ведущей одной передачи, Алла Пугачева выступила у нее на эфире. С тех пор началась ее слава. Телеведущая представила архивный снимок, на котором обе приятельницы в кругу друзей. Фото Аллы Пугачевой в 15 лет удивило ведущего.
На снимке юная Примадонна сидит за роялем. "Рядом Витя Пормухин, наш друг. Я их фотографировала. Мы тогда пили чай у меня дома", – рассказала Прошутинская.
Она добавила, что Пугачева дорога ей как друг. Она всегда чувствует, когда человеку плохо, и звонит ему.
Напомним, 15 сентября Кира Прошутинская празднует юбилей. Популярная журналистка известна зрителям по множеству авторских программ. Это культовые передачи – "Взгляд", "Времечко", "Пресс-клуб", "Сто вопросов взрослому", "Акуна матата" – телевидение, которое сформировало мышление нескольких поколений зрителей.
Ее многолетняя работа за кадром и на экране отмечена Государственной премией России, Орденом Дружбы и премией "ТЭФИ".
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