"Спасибо, что ты уехала": Тодоренко сделала признание и расставании с Топаловым

По словам телеведущей, после режима самоизоляции им нужно было отдохнуть друг от друга. Поэтому сейчас, когда они расстаются дня на три, разлука идет обоим на пользу. Регина Тодоренко отметила, что встречи с любимым стали слаще.
Также телезвезда поведала, что однажды певец написал ей: "Это звучит ужасно, но спасибо, что ты уехала". В этот момент она поняла, что все отлично, и супруг с маленьким сыном Мишей смогут выжить без нее.
В свою очередь Влад Топалов признался, что каждый из них – человек настроения. И Регина Тодоренко и он – импульсивные люди. В звездной паре кипят настоящие страсти, не обходится и без конфликтов. Правда, в последнее время артист и ведущая из-за разных графиков в работе видятся очень мало, скучая друг по другу.
Регина Тодоренко сообщила, что с недавних пор они решили, что хотя бы раз или два в неделю у них должен быть совместный завтрак. Завели традицию: когда ведущая прилетает из очередного путешествия, муж обязательно ее встречает, и они отправляются куда-то перекусить.
Влад Топалов добавил, что когда Регина Тодоренко уезжает, у него появляется возможность проводить время с сыном. Потому что, когда жена дома, она все время с малышом, и отцу к ребенку просто не подступиться.
По словам музыканта, он моментально нашел общий язык с отпрыском без телеведущей. С тех пор Влад и Миша часто играют вдвоем.
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