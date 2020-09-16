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"Спасибо, что ты уехала": Тодоренко сделала признание и расставании с Топаловым

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о пользе разлук. Проведя долгое время бок о бок на карантине, супруги поняли, что необходимо иногда проводить время отдельно.
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По словам телеведущей, после режима самоизоляции им нужно было отдохнуть друг от друга. Поэтому сейчас, когда они расстаются дня на три, разлука идет обоим на пользу. Регина Тодоренко отметила, что встречи с любимым стали слаще.

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Также телезвезда поведала, что однажды певец написал ей: "Это звучит ужасно, но спасибо, что ты уехала". В этот момент она поняла, что все отлично, и супруг с маленьким сыном Мишей смогут выжить без нее.

В свою очередь Влад Топалов признался, что каждый из них – человек настроения. И Регина Тодоренко и он – импульсивные люди. В звездной паре кипят настоящие страсти, не обходится и без конфликтов. Правда, в последнее время артист и ведущая из-за разных графиков в работе видятся очень мало, скучая друг по другу.

Регина Тодоренко сообщила, что с недавних пор они решили, что хотя бы раз или два в неделю у них должен быть совместный завтрак. Завели традицию: когда ведущая прилетает из очередного путешествия, муж обязательно ее встречает, и они отправляются куда-то перекусить.

Влад Топалов добавил, что когда Регина Тодоренко уезжает, у него появляется возможность проводить время с сыном. Потому что, когда жена дома, она все время с малышом, и отцу к ребенку просто не подступиться. По словам музыканта, он моментально нашел общий язык с отпрыском без телеведущей. С тех пор Влад и Миша часто играют вдвоем.

Автор: 16 сентября 2020, 13:14 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

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