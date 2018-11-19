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Ноя. 19, 2018
просмотры: 123

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

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В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера мультипликационного фильма "Ральф против интернета". Поддержать ленту пришло множество звездных гостей с детьми. Не остался в стороне даже популярный исполнитель Влад Топалов, который со дня на день должен стать отцом. Однако его возлюбленная, телеведущая Регина Тодоренко, пропустила мероприятие, зато артиста сняли с поэтессой Светланой Егоровой.

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