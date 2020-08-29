Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности

Регина Тодоренко сделала неоднозначное заявление. Телеведущая намекнула на пополнение в семействе.

В своем инстаграм-аккаунте Регина Тодоренко опубликовала пост, заставивший поклонников подумать о том, что она находится в интересном положении. На телеканале "Пятница!" знаменитость ведет программу про детское здоровье "Регина+1". Такое название проект получил отчасти из-за того, что у нее один ребенок.

"Уверена, что совсем скоро мой проект ''Регина+1'' будет называться ''Регина+2'', – написала телеведущая. "Вас можно поздравить со скорым пополнением?", "Вы что, задумались с Владом о еще одном малыше?" – стали задавать вопросы ведущей фолловеры.

К слову, ранее Регина Тодоренко высказалась о мечте стать многодетной мамой. Своего первенца звезда экрана родила в декабре 2018 года. Она рассказывала, что долго не решалась забеременеть, поскольку не считала себя готовой к материнству. Но вскоре после рождения малыша она доказала, что может успешно совмещать работу и роль матери.

Напомним, сейчас Регина Тодоренко снимается для нового сезона "Орла и Решки" и постоянно путешествует по России. Кроме того, она участвует в шоу на льду Первого канала. Можно предположить, что ведущая вряд ли бы вела столь активный образ жизни, если бы действительно ждала ребенка.

Как писали "Дни.ру", ранее мужа Регины Тодоренко, певца Влада Топалова заподозрили в неверности супруге. Он также, как и его избранница, участвует в ледовом шоу и публикует в своем микроблоге в соцсети фото с партнершей по проекту – фигуристкой Еленой Ильиных. При этом на последнем снимке Топалов крепко обнимает спортсменку за талию.