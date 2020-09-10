Тодоренко впала в истерику из-за обрушившейся на нее череды несчастий

Не телеведущую Регину Тодоренко обрушилась череда несчастий. Подробностями случившегося знаменитость поделилась с поклонниками.

В ночь на 10 сентября телеведущая опоздала на самолет. Знаменитости пришлось провести несколько часов на диване в аэропорту. "Надеюсь, следующий рейс я не просплю. Пожелайте мне удачи", – обратилась к подписчикам своего инстаграм-аккаунта Регина Тодоренко.

Позднее выяснилось, что другой рейс задерживается. Самолет не смог вылететь вовремя из-за неполадок в системе. Появились данные, что борт могут заменить. Неприятности вывели телеведущая из себя. Тодоренко прилюдно схватилась за голову и впала в истерику.

Через некоторое время знаменитость вновь вышла на связь с поклонниками. Тодоренко поведала, что ей удалось наконец прилететь на съемки. Чтобы успокоить себя после изнурительного полета, она решила открыть банку соленых огурцов. "Через два часа мне нужно в кадр", – сообщила артистка.

Отметим, что у Регины Тодоренко очень загруженный график. Звезда не только ведет популярное шоу "Орел и Решка", но и участвует в программе "Ледниковый период". Во время одной из тренировок артистка упала на своего партнера и ударилась головой о лед.

Телеведущая совмещает карьеру с материнством. Ранее она рассказала, что каждый раз испытывает чувство вины, когда ей нужно оставить сына и уехать на съемки. Огромную поддержку ей оказывает супруг – певец Влад Топалов. Он проводит время с мальчиком, пока его мать на работе.