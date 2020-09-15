Не Пашаев: стало известно имя нового адвоката Ефремова

На прошлой неделе Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии в центре Москвы. Артиста приговорили к реальному сроку – восьми годам колонии общего режима. Также с него взыскали штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу родственников погибшего водителя.
Семья и друзья Ефремова назвали приговор слишком суровым. Они обвинили адвоката Пашаева в непрофессионализме. Защитник не раз делал странные заявления и привлекал к процессу свидетелей, чьи показания далеки от правдоподобных. Спустя несколько дней после суда актер решил отказаться от услуг юриста.
Во вторник СМИ назвали имя нового защитника Ефремова. Им стал Роман Филиппов. Он будет представлять интересы знаменитости при рассмотрении апелляционной жалобы. Известно, что юрист приобрел статус адвоката шесть лет назад. Он специализируется на уголовном и гражданском праве.
Напомним, ДТП с участием заслуженного артиста случилось 8 июня на Смоленской площади. Джип, за рулем которого находился Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу, и на полной скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От сильного удара второй транспорт перевернулся.
Прибывшие спасатели вызволили второго водителя и передали медикам. Захаров скончался в тот же день в Боткинской больнице от множественных переломов и потери крови. Медицинская экспертиза выявила в крови Михаила Ефремова алкоголь и следы от запрещенных препаратов.
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