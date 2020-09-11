"Смех сквозь слезы": разведенка Муцениеце о расставании Тимати и Решетовой

Новость о расставании рэп-исполнителя и манекенщицы артистка обсудила с коллегой по цеху Ириной Безрядновой. Девушки сплетничали пока ехали в машине.
"Тимати и Решетова – это была последняя капля в океане", – сказала Муцениеце. Агата опечалена тем, что в последнее время вокруг нее все расстаются.
Впрочем, актрисы не унывали. Ирина и Агата с удовольствием шутили над происходящим. "Смех сквозь слезы", – отметили артистки. Более того, девушки нашли плюсы в том, что пары распадаются. "Если сейчас так много расставаний, представляете, сколько будет свадеб?" – сказала Муцениеце.
Безряднова отметила, что уже подыскивает себе платье, правда, пока не подвенечное. Ирина планирует посещать свадьбы друзей и знакомых при полном параде.
В итоге девушки решили, что будут незваными гостями на чужих торжествах. Агата Муцениеце планирует ходить на банкеты со своим табуретом. Звезда серила собирается много и вкусно есть.
Как писали "Дни.ру", 11 сентября модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати. Влюбленные были вместе шесть лет, но до ЗАГСа так и н дошли. Поклонники считают, что причиной расставания пары стала мать артиста – Симона Юнусова.
Напомним, в середине июня Агата Муцениеце развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Спустя время появились слухи, что у актера роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
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