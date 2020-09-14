"Просидела в "Доме-2" и трясла там *****": Лоза обрушился на сравнившую мужчин с бездомными собаками Водонаеву

Общаясь с поклонниками в соцсетях, Алена Водонаева ответила на вопрос подписчицы. Поклонница звезды "Дома-2" не знала, как поступить: разрешить ли ухажеру пожить в своей квартире.
Свое мнение по этому поводу Алена опубликовала в сторис личного микроблога. Водонаева обозвала мужчин без жилплощади "бездомными собаками". Теледива отметила также, что еще в детстве мальчикам надо объяснять, что такое ответственность. Мужчин без собственного угла знаменитость назвала "инфантильными рыбами-прилипалами".
Высказывание Алены Водонаевой прокомментировал Юрий Лоза. Композитор на слова звезды телестройки отреагировал бурно.
Лоза отметил, что Водонаева не имеет права высказываться на подобные темы, так как ничего собой не представляет, а только "просидела в "Доме-2" и трясла там сиськами". Композитор не знает, кем на самом деле является Алена. Юрий Эдуардович не видел ни одного проекта, который вела бы знаменитость. Не читал Лоза и книг Водонаевой, не слышал о модельной карьере девушки.
"Я не могу посмотреть ее клипы, песен ее не знаю, фильмов не видел", - рассудил музыкант.
Юрий Лоза отметил, что делать из бывшей жительницы телестройки медийного персонажа нет необходимости. Алена не заслуживает публичного обсуждения.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Хочешь жить? Не выходи замуж
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Сочи это Россия
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?
Кфс или Макдоналдс ?